Газизов заявил, что махачкалинскому «Динамо» интересен нападающий «Ахмата» Агаларов

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах команды в летнее окно.

«Мы не против усиления, но оголтелых изменений делать не будем. Конечно, нам интересен Гамид Агаларов. Он дагестанец, очень хороший нападающий. Но есть еще экономическая составляющая, которая играет огромную роль. Гамид — футболист не бесплатный, он принадлежит «Ахмату». Пока скажу, что он вряд ли перейдёт к нам. Но все возможно. Хочешь рассмешить кого-то — расскажи ему о своих планах. Оставим эту тему без комментариев», — сказал Газизов Metaratings.

«Динамо» из Махачкалы заняла второе место в первой лиге по итогам сезона-2023/24 и пробилось в РПЛ впервые в своей истории.