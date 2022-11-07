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Сегодня, 21:22

Агент Педро Габриела отреагировал на новость об отстранении футболиста от тренировок «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении своего подопечного от тренировок клуба.

«Педро Габриэла отстранили от тренировок изда разногласий с тренерским штабом? Я не владею такой информацией», — сказал Гарсия «СЭ».

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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 - : -
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