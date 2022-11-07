Агент Педро Габриела отреагировал на новость об отстранении футболиста от тренировок «Локомотива»
Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла Луис Фернандо Гарсия в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении своего подопечного от тренировок клуба.
«Педро Габриэла отстранили от тренировок изда разногласий с тренерским штабом? Я не владею такой информацией», — сказал Гарсия «СЭ».
Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.
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|16
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|16
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|3
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|11.11
|19:00
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Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
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|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
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Химки – Сочи
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|13.11
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Динамо – ЦСКА
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
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Александр Соболев
Спартак
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Квинси Промес
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|3
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