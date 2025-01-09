Агент Солари сообщил об отсутствии травмы у игрока. Аргентинцем интересуется «Спартак»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака». Ранее журналист Хуан Бальби сообщил о травме Солари.

«У него нет ничего серьезного. Вчера был небольшой перегруз. Но сегодня он сможет прекрасно потренироваться», — сказал Кипершмид «СЭ».

В среду, 8 января, Кипершмид сообщил «СЭ», что больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.