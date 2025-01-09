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Сегодня, 15:53

Агент Солари сообщил об отсутствии травмы у игрока. Аргентинцем интересуется «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака». Ранее журналист Хуан Бальби сообщил о травме Солари.

«У него нет ничего серьезного. Вчера был небольшой перегруз. Но сегодня он сможет прекрасно потренироваться», — сказал Кипершмид «СЭ».

В среду, 8 января, Кипершмид сообщил «СЭ», что больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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