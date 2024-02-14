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Сегодня, 04:38

Агент Окладникова подтвердил интерес к форварду со стороны клубов РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал об интересе клубов РПЛ к нападающему «Енисея» Андрею Окладникову.

«Интерес от клубов РПЛ есть, мы смотрим разные варианты. Пару дней назад Окладников продлил контракт, за определенную суммы отступных он может покинуть команду. На данный момент он игрок «Енисея», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

В этом сезоне Окладников сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-safonov-k-okladnikovu-est-interes-ot-klubov-rpl/
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