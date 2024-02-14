Булыкин: «Дзюба и три гола за один матч спокойно забить может»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что пропуск сборов повлияет на игру 35-летнего форварда Артема Дзюбы во второй части чемпионата России.

«Конечно, пропуск сборов повлияет на его игру. Посмотрим, насколько сильно. Но точно повлияет. Дело в том, что из-за пропуска сборов у него будет меньше взаимопонимания с партнерами, меньшую нагрузку он получит. А это важно.

Если тренер позволит играть, то Артем сможет сделать четыре результативных действия (для автоматического продления контракта). Дальше уже будет все зависеть от него. А сам Дзюба и три гола за один матч спокойно забить может», — цитирует «Спорт День за Днем» Булыкина.

В этом сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.