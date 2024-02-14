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Булыкин: «Дзюба и три гола за один матч спокойно забить может»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что пропуск сборов повлияет на игру 35-летнего форварда Артема Дзюбы во второй части чемпионата России.

«Конечно, пропуск сборов повлияет на его игру. Посмотрим, насколько сильно. Но точно повлияет. Дело в том, что из-за пропуска сборов у него будет меньше взаимопонимания с партнерами, меньшую нагрузку он получит. А это важно.

Если тренер позволит играть, то Артем сможет сделать четыре результативных действия (для автоматического продления контракта). Дальше уже будет все зависеть от него. А сам Дзюба и три гола за один матч спокойно забить может», — цитирует «Спорт День за Днем» Булыкина.

В этом сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-propusk-sborov-povliyaet-na-igru-dzyuby
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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