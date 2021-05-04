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«Лигочемпионские войны: Новая надежда». «Спартак» пошутил о борьбе с «Локомотивом» за выход в ЛЧ

17:25
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала в Twitter пост о борьбе с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона Тинькофф РПЛ.

Красно-белые взяли за основу картинки постер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», представив футбольное сражение как поединок джедаев. Название кинокартины было изменено на «Лигочемпионские войны: Новая надежда».

«4 мая — всемирный день «Звездных войн». Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся!» — подписали пост красно-белые.

Спартаковцы занимают второе место в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Локомотив» (52) на одно очко. До конца чемпионата командам осталось провести по два матча.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1389573782805823490

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