«Лигочемпионские войны: Новая надежда». «Спартак» пошутил о борьбе с «Локомотивом» за выход в ЛЧ

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в Twitter пост о борьбе с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона Тинькофф РПЛ.

Красно-белые взяли за основу картинки постер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», представив футбольное сражение как поединок джедаев. Название кинокартины было изменено на «Лигочемпионские войны: Новая надежда».

«4 мая — всемирный день «Звездных войн». Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся!» — подписали пост красно-белые.

4 мая — всемирный день «Звёздных войн» ?



Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся! ? pic.twitter.com/jVcv9UqAJQ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 4, 2021

Спартаковцы занимают второе место в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Локомотив» (52) на одно очко. До конца чемпионата командам осталось провести по два матча.