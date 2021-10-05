Агент Николича подтвердил информацию об уходе специалиста из «Локомотива»

Деян Йоксимович, агент главного тренера «Локомотива» Марко Николича, прокомментировал информацию о скорой отставке специалиста.

«Он точно покинет «Локомотив», но говорить о новом клубе пока рано. Зная Марко, могу сказать, что с вероятностью 90 процентов до января он не возглавит новый клуб», — приводит слова Йоксимовича Metaratings.ru.

О скорой отставке Николича стало известно 4 октября. По информации «СЭ», специалист и руководство РЖД договорились о разрыве контракта с компенсацией. Ожидается, что сумма компенсации составит порядка 3 миллионов евро.

В матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.