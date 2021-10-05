Марко Николич может возглавить «Лудогорец»
12:29
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Лудогорец», сообщает «Тема Спорт».
По данным источника, сербский специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера болгарской команды. Ранее Вальдас Дамбраускас оставил свой пост.
Сообщалось, что в скором времени Николич покинет «Локомотив», занимающий четвертое место в таблице РПЛ. «Лудогорец» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
Дополнительная информация:
Читайте также
Федор Емельяненко — о бое Шлеменко с Токовым: «Это для вас он топовый боец, а для меня топовый — Анатолий»
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю