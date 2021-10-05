Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить «Лудогорец», сообщает «Тема Спорт».

По данным источника, сербский специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера болгарской команды. Ранее Вальдас Дамбраускас оставил свой пост.

Сообщалось, что в скором времени Николич покинет «Локомотив», занимающий четвертое место в таблице РПЛ. «Лудогорец» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.