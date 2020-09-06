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Агент Мирзова: «По «Уралу» все решится на следующей неделе»

12:15
Резиуан Мирзов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Резиуан Мирзов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, в беседе с «СЭ» рассказал о переговорах по возможному трансферу его клиента в «Урал». Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что клуб готов взять футболиста.

— Да, действительно, «Урал» уже договорился со «Спартаком», — Заявил Клюев «СЭ». — У нас пока все в процессе. Мы с Резиуаном определимся точно, все решится на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 27-летний Мирзов появился на поле в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1), проведя на поле 2 минуты. (Сергей Федоров)

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