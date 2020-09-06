Григорий Иванов: «Со «Спартаком» по Мирзову мы договорились, ждем ответа самого игрока»

Президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с «СЭ» рассказал о переговорах по возможному трансферу Резиуана Мирзова.

— Мы готовы взять Резиуан, у нас вообще все готово, — Заявил Иванов «СЭ». — Спросите у него самого, что там с переходом. Я не знаю. Со «Спартаком» мы уже договорились, ждем ответа Резиуан. Не знаю, что будет дальше, но пока тишина.

В сезоне-2020/21 27-летний Мирзов появился на поле в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1), проведя на поле 2 минуты. (Сергей Федоров)