Агент Миладиновича сообщил, что «Сочи» хочет оставить сербского игрока

Футбольный менеджер Антон Синьков высказался о будущем сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

«У Миладиновича контракт с «Сочи» еще на год, сейчас он играет постоянно. Иван устраивает тренерский штаб, они хотят его оставить. При этом есть предложения от трех команд — одной из Казахстана и двух из Израиля», — приводит «РБ Спорт» слова Синькова.

В текущем сезоне 28-летний Миладинович провел 11 матчей в составе «Сочи». Сербский футболист выступает за сочинскую команду на правах аренды из «Нижнего Новгорода».

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 29 туров.