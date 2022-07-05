Дмитрий Губерниев высказался о посте игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в социальных сетях

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посте игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в социальных сетях.

«Может, он просто любит угодить в задницу, чтобы потом оттуда триумфально вылезти», — сказал Губерниев «СЭ».

5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно».

Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.