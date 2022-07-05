Губерниев — о посте Мартинса: «Может, он просто любит угодить в задницу, чтобы потом оттуда триумфально вылезти»
Дмитрий Губерниев высказался о посте игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в социальных сетях
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о посте игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в социальных сетях.
«Может, он просто любит угодить в задницу, чтобы потом оттуда триумфально вылезти», — сказал Губерниев «СЭ».
5 июля люксембургский полузащитник написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде: «Все в порядке! Я скоро вернусь обратно».
Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав вместо «обратно» сочетание «в задницу», но потом быстро исправил пост.
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