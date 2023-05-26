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Сегодня, 16:45

Агент Маргасова заявил, что контракт футболиста с «Сочи» автоматически продлен

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев рассказал о продлении контракта защитника Тимофея Маргасова с «Сочи».

«Контракт Тимофея был автоматически продлен, так как он сыграл определенное количество матчей. Каждый матч он играет по 90 минут, с ним нет никаких проблем. Интерес других клубов? У него есть сумма отступных, прописанная в контракте. Пока никто не обращался», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тимофей Маргасов принял участие в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kontrakt-margasova-s-sochi-avtomaticheski-prodlen/
Тимофей Маргасов
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2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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