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Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сумеет ли ЦСКА в преддверии игры с «Краснодаром» прийти в себя после осечки в дерби со «Спартаком»? Футболисты — люди, привыкшие как побеждать, так и уступать. Это часть их профессии. Есть такой закон: как только матч закончился, ты должен его забыть. Более того, армейцы остались на втором месте и имеют возможность самостоятельно решать судьбу серебра, хотя их и ждут две встречи с довольно сильными соперниками. Что касается дерби, «Спартак» взял верх за счет того, что прибавил в концовке, но в целом подопечные Владимира Федотова выглядели неплохо и поражения не заслуживали. Конечно, неприятно допускать осечку, когда находишься на хорошем ходу, но нет ни одной серии, которая бы не заканчивалась. Одна неудача не способна пошатнуть уверенность в себе как коллектива в целом, так и отдельных исполнителей. А «Краснодар» может стать для красно-синих стилистически удобным оппонентом, ведь им будет противостоять атакующая команда, которая, скорее всего, с первых минут пойдет вперед, начнет раскрываться и оставлять свободные зоны. ЦСКА в последнее время прилично смотрится как раз в тех матчах, когда соперник берет инициативу в свои руки, а не стоит в своей штрафной в полном составе. Поэтому москвичи должны набрать три очка. Я бы их назвал фаворитами в борьбе за вторую строчку», — приводит слова Ловчева RT.

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», красно-белые — с «Пари НН».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1153797-lovchev-cska-rpl
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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