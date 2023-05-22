Агент Малкома заявил, что для футболиста важно быть лучшим

Агент игрока «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу дубля форварда московского «Спартака» Квинси Промеса в центральном матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Да, Малком в курсе, что Квинси забил два мяча в дерби. Для него важно быть лучшим бомбардиром РПЛ, но самое главное — быть чемпионом вместе с «Зенитом», — приводит слова Гарсии Legalbet.

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 23-я мячами. Нидерландский форвард красно-белых Квинси Промес забил 20 голов. На третьей строчке расположился армейский нападающий Федор Чалов с 17-ю мячами.