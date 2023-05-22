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Сегодня, 17:23

Журова — о заявлении ФИФА: «Никто не может разобраться, хорошо это или плохо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для «СЭ» заявление ФИФА продлить разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.

«Очень интересная новость. С одной стороны, разрешили, а с другой стороны, запретили. Никто не может разобраться, хорошо это или плохо. Сначала достаточно жестко ФИФА и УЕФА действовали. Сказали расторгать договора и без компенсации уезжать из России. Если игроки очень хорошие — пусть играют. Болельщики приветствуют определенное количество легионеров, хотя понятно, что их не должно быть больше, чем нужно», — сказала Журова «СЭ».

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Светлана Журова
ФИФА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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