Атаманенко: «Все менеджеры в «Спартаке» находятся под очень сильным давлением»

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о специфике работы в московском клубе.

«Это особенный клуб — тем, что за него болеет огромное количество человек. Мы регулярно делали исследования, которые показывали, что за «Спартак» в разные периоды времени болело от 17 до 27 миллионов человек. Плюс к этому у большей части болельщиков есть ожидания, что «Спартак» всегда будет побеждать. Работая в «Спартаке», все менеджеры находятся под очень сильным давлением. И, конечно, очень горячая атмосфера и стиль поддержки. Когда у тебя на секторах активной поддержки 11 тысяч человек мощно и ярко поддерживают команду, то это что-то особенное. Этим, кстати, «Спартак» отличается от «Шахтера», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Атаманенко занимал должность коммерческого директора «Спартака» с 2014 по 2019 год и с 2020-го по 2021-й. До этого он 6 лет работал на посту генерального директора домашнего стадиона «Шахтера».