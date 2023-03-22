Агент Лички ответил на вопрос, почему Сычевой ушел из «Оренбурга» в «Крылья Советов»
Агент Сергей Новиков в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Владимир Сычевой (Писарский) сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».
— Мансилья просто ураган в матче со «Спартаком»?
— Это классный футболист. Недаром на него после первых игр в России обратили внимание некоторые клубы, в частности «Краснодар». При этом аргентинец еще не до конца адаптировался в РПЛ. Нужен где-то год, чтобы принять российские футбольные и жизненные реалии. Сейчас с каждым днем будет теплее и теплее — Мансилья раскроется еще ярче.
— Реально ли его летом выкупить у «Расинга»?
— К сожалению, не имею отношения к этому игроку. Опция на выкуп в его арендном соглашении по идее есть. Но не думаю, что цифры там космические. Все реально. Мансилья сам понимает, что в случае прогресса в «Оренбурге» получит предложение и от российского гранда, и из Европы.
— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?
— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.
— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?
— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.
— Что вы имеете в виду?
— Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.
— Вы понимали, что в «Крыльях» его результативность все-таки упадет, так как главные распасовщики — Пиняев и Глушенков — перебрались в «Локомотив»?
— Цыплят по осени считают. Посмотрим, сколько он забьет во второй части сезона. В принципе, пока Сычевой и в «Крыльях» неплохо себя проявляет, объем дает приличный. Но надо понимать другое. В «Оренбурге» с ним долго работали. Игра команды после выхода в РПЛ была перестроена под его сильные качества. Пришли быстрые фланговые игроки — Мансилья, Марин. На этой позиции без особой потери скорости может выйти и Ковалев. Отсюда много фланговых, обостряющих передач.
— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?
— Обида не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку? Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4