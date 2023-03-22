Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Агент Лички ответил на вопрос, почему Сычевой ушел из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Сергей Новиков в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Владимир Сычевой (Писарский) сменил «Оренбург» на «Крылья Советов».

— Мансилья просто ураган в матче со «Спартаком»?

— Это классный футболист. Недаром на него после первых игр в России обратили внимание некоторые клубы, в частности «Краснодар». При этом аргентинец еще не до конца адаптировался в РПЛ. Нужен где-то год, чтобы принять российские футбольные и жизненные реалии. Сейчас с каждым днем будет теплее и теплее — Мансилья раскроется еще ярче.

— Реально ли его летом выкупить у «Расинга»?

— К сожалению, не имею отношения к этому игроку. Опция на выкуп в его арендном соглашении по идее есть. Но не думаю, что цифры там космические. Все реально. Мансилья сам понимает, что в случае прогресса в «Оренбурге» получит предложение и от российского гранда, и из Европы.

— Как Личка в разговоре с вами отреагировал на решение Сычевого покинуть «Оренбург»?

— Да все в клубе были к этому готовы. И руководство, и тренер. Все понимали, что после столь яркой первой части сезона у Сычевого обязательно появятся варианты. «Оренбург» все-таки не та команда, которая может удержать одного из лучших снайперов РПЛ.

— Но почему он променял «Оренбург» на «Крылья»?

— Не скрою, меня это тоже удивило. Это мне немного напомнило Джоэля Фамейе, который покинул «Оренбург» и перешел в «Рубин», вылетевший в первую лигу. Причина поступка Сычевого? Что бы там футболисты ни говорили про смену обстановки и так далее, они все равно лукавят.

— Что вы имеете в виду?

— Условия личного контракта Сычевого в «Крыльях». Мне сложно поверить в то, что мечтой всей его жизни было играть именно в Самаре.

— Вы понимали, что в «Крыльях» его результативность все-таки упадет, так как главные распасовщики — Пиняев и Глушенков — перебрались в «Локомотив»?

— Цыплят по осени считают. Посмотрим, сколько он забьет во второй части сезона. В принципе, пока Сычевой и в «Крыльях» неплохо себя проявляет, объем дает приличный. Но надо понимать другое. В «Оренбурге» с ним долго работали. Игра команды после выхода в РПЛ была перестроена под его сильные качества. Пришли быстрые фланговые игроки — Мансилья, Марин. На этой позиции без особой потери скорости может выйти и Ковалев. Отсюда много фланговых, обостряющих передач.

— Неужели Личка не обиделся на форварда, так как тот не захотел отыграть весь сезон в «Оренбурге»?

— Обида не самое правильное качество для мужчины. Да и за что обижаться на Сычевого? За то, что нападающий помог набрать большое количество очков, забил столько голов, четко выполнял тренерскую установку? Марцел понимал, что его подопечный получит предложение и сделает шаг вперед. Но, повторюсь, выбор Сычевого мне кажется странным. Можно было еще немного потерпеть и перейти в более статусный клуб, решающий совсем другие задачи, нежели «Крылья».

Полностью интервью с Сергеем Новиковым читайте здесь.

dsadadad
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Марцел Личка
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко: «Я за то, чтобы в России вернули систему «весна-осень»

Тренер «Химок» Билялетдинов отреагировал на информацию о конфликте футболистов после матча с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости