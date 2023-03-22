Тренер «Химок» Билялетдинов отреагировал на информацию о конфликте футболистов после матча с «Зенитом»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о стычке между нападающим Маркосом Гильерме и полузащитником Владимиром Хубуловым после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Вам никто не ответит на вопрос, почему сцепились Хубулов и Гильерме. Я же этот матч смотрел с ложи стадиона и в раздевалку не спускался. Даже если бы знал, не сказал. Потому что внутрикомандная информация — она деликатная», — приводит Sport24 слова Билялетдинова.

Ранее издание Metaratings сообщало, что между Гильерме и Хубуловым произошла стычка после матча с «Зенитом». Утверждалось, что впоследствии в «Химках» потребовали от бразильца принести извинения за произошедшее.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» информацию о конфликте между Гильерме и Хубуловым.