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Сегодня, 14:17

Павлюченко: «Я за то, чтобы в России вернули систему «весна-осень»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что в российском футболе надо играть по системе «весна — осень».

«Мне больше нравится система «весна-осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка. В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна-осень», — приводит Sport24 слова Павлюченко.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-pavlyuchenko-ya-za-to-chtoby-v-rossii-vernuli-vesna-osen
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Роман Павлюченко
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Локомотив

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