Павлюченко: «Я за то, чтобы в России вернули систему «весна-осень»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что в российском футболе надо играть по системе «весна — осень».

«Мне больше нравится система «весна-осень». Начал и закончил, чем все переносить. Также подготовка к сезону: провел и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка. В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна-осень», — приводит Sport24 слова Павлюченко.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.