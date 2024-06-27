Известные бывшие арбитры ФИФА посетят судейские сборы в России
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что организация ведет переговоры о визите инспекторов ФИФА и УЕФА на сборы российских судей.
— У нас минимальное взаимодействие с УЕФА, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт». — Милорад Мажич является инспектором УЕФА, поэтому ездит с ними на сборы, а когда позволял график, посещал несколько матчей Лиги чемпионов в качестве судейского инспектора. Плюс мы запросим инструкторов ФИФА и УЕФА на наши судейские сборы. С ФИФА уже есть предварительная договоренность, что несколько больших арбитров с международными именами посетят сборы в России, чтобы поделиться опытом. С нашей стороны запросы есть.
Главного, чего мы ждем — назначений — пока нет. Поэтому мы сконцентрированы на взаимодействии с другими странами — Саудовская Аравия, Белоруссия и потенциально Китай.
— К нам приедут инструкторы из Европы?
— Со всего мира. Мы не ограничены Европой. К счастью, арбитры топового уровня есть во всем мире — и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии. У нас уже был на сборах Равшан Ирматов. Мы будем приглашать инструкторов не просто для вывески, а для обмена опытом и для того, чтобы они дали нам второе мнение про наших арбитров, про их перспективы. Это очень важно.
На данный момент все российские судьи отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
На данный момент все российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, а судьи не получают назначения на матчи.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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