Агент Щетинина: «Есть конкретный интерес от клубов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«К Щетинину есть интерес всегда. И есть конкретный от клубов. Какие клубы? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

23-летний Щетинин в этом сезоне провел за «Ростов» 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

«Ростов» набрал 21 очко после 18 туров и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.