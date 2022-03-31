Доходы «Ростова» в 2021 году сократились на 27 процентов

Выручка футбольного клуба «Ростов» в 2021 году снизилась на 27 процентов и составила 1,85 миллиарда рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По итогам минувшего года клуб зафиксировал 217,8 миллиона рублей убытка против прибыли в 19,2 миллиона годом ранее. Коммерческие расходы команды составили 79,97 миллиона рублей, увеличившись на 8,8 процента в годовом выражении. Управленческие расходы выросли на 21 процент — до 109,5 миллиона рублей.

Также «Ростов» отчитался о прочих доходах в размере 1,63 миллиарда рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 64 процента.

На оплату труда в 2021 году ростовский клуб потратил 1,38 миллиарда рублей.

В сезоне-2021/22 «Ростов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 22 очка в 21 матче.