Агент Карпукаса подтвердил интерес к футболисту из Европы
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, высказался об интересе к футболисту европейских клубов.
«Есть ли к футболисту интерес из Европы? Вы знаете, интерес определенный есть, но за всей остальной информацией лучше обратиться к руководству «Локомотива», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.
В минувшем сезоне 21-летний Карпукас принял участие в 27 матчах за железнодорожников в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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