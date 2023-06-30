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Гладилин не причисляет Дзюбу ни к спартаковцам, ни к зенитовцам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не причисляет нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу ни к спартаковцам, ни к зенитовцам.

«Для меня Дзюба не спартаковец и не зенитовец. Он уже прошел много клубов, к кому-то я бы его причислять не стал. Может ли он считаться ветераном «Спартака»? Не знаю, кем и когда он будет. Может причислить себя к тульскому «Арсеналу». А кем он там себя будет считать, это его личное дело. Я его никак не считаю», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Дзюба провел за «Спартак» 166 матчей, забив 38 мячей и отдав 23 результативные передачи. В составе «Зенита» 34-летний нападающий сыграл 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 70 голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-dlya-menya-dzyuba-ne-spartakovetc-i-ne/
Артем Дзюба
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