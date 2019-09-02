Агент Караваева объяснил, почему россиянам тяжело переходить в европейские клубы
Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал, почему россиянам тяжело в европейских клубах.
— Вы не думаете, что если у него вдруг не получится в «Зените», в Европу он может больше и не уехать?
— В футболе нет сослагательного наклонения. Сегодня тебя говорят, что это невозможно. А завтра ты это берешь и делаешь. Все реально в нашей жизни.
— У Караваева этим летом были предложения из России?
— Наверное, нет. Почему я говорю с сомнением? Возможно, что-то поступало в «Витесс», но я об этом не знал.
— А из Европы?
— На меня опять же никто не выходил. Конкретного интереса летом не было. Были разговоры. В Европе россиянам немного тяжеловато в этом плане.
— Почему?
— Лимит, легионеры, нужно какое-то количество матчей за сборную, опыт выступлений в еврокубках. Все это учитывается при совершении трансферов.
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