Агент Караваева объяснил, почему россиянам тяжело переходить в европейские клубы

Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал, почему россиянам тяжело в европейских клубах.

— Вы не думаете, что если у него вдруг не получится в «Зените», в Европу он может больше и не уехать?

— В футболе нет сослагательного наклонения. Сегодня тебя говорят, что это невозможно. А завтра ты это берешь и делаешь. Все реально в нашей жизни.

— У Караваева этим летом были предложения из России?

— Наверное, нет. Почему я говорю с сомнением? Возможно, что-то поступало в «Витесс», но я об этом не знал.

— А из Европы?

— На меня опять же никто не выходил. Конкретного интереса летом не было. Были разговоры. В Европе россиянам немного тяжеловато в этом плане.

— Почему?

— Лимит, легионеры, нужно какое-то количество матчей за сборную, опыт выступлений в еврокубках. Все это учитывается при совершении трансферов.

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