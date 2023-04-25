Агент Игнатьева заявил, что футболист может покинуть «Локомотив» по окончании сезона

Алан Агузаров, агент форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, считает, что футболист в конце сезона покинет московскую команду.

«Ни для кого не секрет, как и для людей внутри клуба, что Игнатьев сегодня в тренировочном процессе один из лучших по всем показателям. Всем прекрасно понятно, что есть Дзюба — это человек на опыте, который дает результат. У нас ситуация, при которой Ваня выходит либо на 5-10 минут, либо вообще не выходит. Понятно, что нас это не устраивает, тем более когда мы знаем, в какой Ваня форме. Мы работаем над вариантами, которые уже есть на сегодняшний день. Мы ведем диалог, общаемся. В ближайшее время будет какая-то конкретика. В первую очередь мы заинтересованы в зарубежных вариантах: Турция и Израиль. С этими клубами идут плотные переговоры», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 22 матча в составе московского клуба нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.