Агент Худякова надеется, что «Локомотив» в ближайшее время получит предложение по трансферу голкипера

Вадим Шпинев, агент вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал слова бывшего тренера команды Александра Криворучко, который сообщил, что за футболистом следит «Манчестер Сити».

«Зачем я буду комментировать слова Криворучко? Если человек что-то говорит, наверное, у него есть какая-то информация. Вдруг он что-то слышал или придумал. Один из трех вариантов. У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то еще. Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона. Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанной с судьбой каждого футболиста. Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно», — приводит Metaratings.ru слова агента.

В текущем сезоне 19-летний вратарь провел за «Локомотив» 18 игр во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.