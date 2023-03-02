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Агент Худякова надеется, что «Локомотив» в ближайшее время получит предложение по трансферу голкипера

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, агент вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал слова бывшего тренера команды Александра Криворучко, который сообщил, что за футболистом следит «Манчестер Сити».

«Зачем я буду комментировать слова Криворучко? Если человек что-то говорит, наверное, у него есть какая-то информация. Вдруг он что-то слышал или придумал. Один из трех вариантов. У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то еще. Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона. Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанной с судьбой каждого футболиста. Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно», — приводит Metaratings.ru слова агента.

В текущем сезоне 19-летний вратарь провел за «Локомотив» 18 игр во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-khudyakova-nadeyus-chto-lokomotiv-v-blizhaishee-vremya-poluchit-predlozhenie-po-transferu-khudyakova-232282/
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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