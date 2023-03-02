Агент Гарре считает, что футболист очень быстро адаптируется в России

Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре считает, что футболист покажет свой максимум в кратчайшие сроки.

«Бенхамин — экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России и уже скоро принесет много радости болельщикам «Крыльев Советов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гарре перешел в «Крылья Советов» в январе этого года. Его контракт с самарским клубом рассчитан на 3,5 года. 22-летний вингер дебютировал в России в кубковых матчах против «Динамо».