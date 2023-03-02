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Агент Гарре считает, что футболист очень быстро адаптируется в России

Алина Савинова
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Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре считает, что футболист покажет свой максимум в кратчайшие сроки.

«Бенхамин — экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России и уже скоро принесет много радости болельщикам «Крыльев Советов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гарре перешел в «Крылья Советов» в январе этого года. Его контракт с самарским клубом рассчитан на 3,5 года. 22-летний вингер дебютировал в России в кубковых матчах против «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-garre-benhamin-ochen-by-stro-adaptiruetsya-v-rossii/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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