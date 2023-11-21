Масалитин назвал причины, которые не дали Дзагоеву реализовать свой потенциал

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин признался, что бывший полузащитник армейцев Алан Дзагоев не смог реализовать свой потенциал из-за травм.

«Скажу так, провел Алан в ЦСКА очень хорошую карьеру и оставил очень яркий след в истории клуба. Понятно, что начинал очень хорошо, его использовали на позиции плеймейкера, он очень хорошо распасовывал и, самое главное, реализовывал моменты. Потом в силу обстоятельств Слуцкий имел проблемы в средней линии и начал его использовать не по назначению. Начал опускать в опорную зону, слева ставил, справа ставил, и где были проблемы, Дзагоев эти дырки затыкал. Потом присоединились травмы, поэтому о хорошей карьере мечтать не приходилось. Хотя поначалу он входил в топ-5 или в топ-10 молодых игроков Европы. Реализовал ли он свой потенциал? Все-таки отчасти. Я уже назвал причины. Не по назначению использовали. Он должен был играть вторым нападающим или в оттяжке, где он бы приносил много пользы ЦСКА. А в интересах команды его начали использовать не на своей позиции, приходилось уделять внимание обороне, то есть, заниматься не своими прямыми обязанностями. Потом пошли травмы, после чего сложно себя уже реализовывать», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Во вторник, 21 ноября, 33-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.