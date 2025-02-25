Агент Голенкова отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к форварду

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающиего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о том, что зимой форвардом интересовался «Спартак».

«Егор на данный момент игрок «Ростова». Слухи не комментирую», — сказал Талаев «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.