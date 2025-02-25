Агент Голенкова отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к форварду
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающиего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о том, что зимой форвардом интересовался «Спартак».
«Егор на данный момент игрок «Ростова». Слухи не комментирую», — сказал Талаев «ВсеПроСпорт».
В текущем сезоне 25-летний форвард провел 20 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|
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|9
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|0
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|21
|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
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|9
|2
|4
|3
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|10
|
11
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|1
|6
|2
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|9
|
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|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|9
|0
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|6
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|3
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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