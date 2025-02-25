Морозов раскритиковал Карпина за испанский стиль: «Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов считает ошибкой испанский метод работы Валерия Карпина в московском клубе.

«Когда Валерий Карпин и Дмитрий Попов были в «Спартаке», то прививали детям испанский футбол. Они много играли в Испании, поэтому, когда они пришли в клуб, решили взять их модель. Считаю, это было зря. Это не пошло на пользу детям. Они должны играть в разный футбол, брать все самое лучшее от каждого футбола понемногу — спартаковского, немецкого и того же испанского. Надо спросить самого Карпина, почему он решил выбрать испанский стиль, а не спартаковский, хоть они и похожи. Но это была ошибка! Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии «Спартака», — цитирует Морозова Legalbet.

Карпин занимал должность генерального директора «Спартака» с 2008 по 2012 год. С 2009-го по 2014-й он являлся главным тренером красно-белых.