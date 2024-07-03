«Зенит» и «Сочи»: расписание матчей на летнем турнире 2024
В межсезонье-2024 клубы РПЛ проводят предсезонные турниры. В летнем турнире с «Зенитом» и «Сочи» также участвует сербская «Црвена звезда» и аргентинский «Тальерес». Матчи также пройдут 5, 8 и 12 июля.
«Зенит» и «Сочи»: расписание матчей на летнем турнире 2024
2 июля
16:00. «Зенит» — «Сочи» (5:2)
5 июля
13:00. «Црвена Звезда» — «Сочи»
19:30. «Зенит» — «Тальерес»
8 июля
13:00. «Сочи» — «Тальерес»
19:30. «Зенит» — «Црвена Звезда»
12 июля
18:00. «Црвена Звезда» — «Тальерес»
«Зенит» уже второй год подряд проводит международный летний турнир в Петербурге. В минувшем сезоне петербуржцы выиграли РПЛ в шестой раз подряд, а сочинцы провалили сезон, финишировав в турнире на последнем месте и вылетев в Первую лигу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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