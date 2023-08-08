Пономарев раскритиковал РФС за признание Семака лучшим тренером сезона

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что не согласен с решением Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«У него слишком вольготные условия в том смысле, что он ни в чем не нуждается. Он может подбирать любых игроков на футбольном поле. В «Зените» хорошо работает селекционный отдел, который привез отличных футболистов, поэтому я бы не назвал Семака лучшим тренером. Заслуги в успехах клуба у него не столько, сколько принято считать», — приводит слова Пономарева «Газетой.Ru».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.