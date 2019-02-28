Агент Джикии – об информации о переходе защитника в "Локомотив": "Зачем разжигать? У человека долгий контракт со "Спартаком"

Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, прокомментировал "СЭ" информацию о возможности сделки между красно-белыми и "Локомотивом". Якобы летом футболист перейдет к железнодорожникам, тогда как красно-зеленых покинут другие игроки центра обороны – Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия.

Контракт 25-летнего Джикии со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года.

– Не обращайте внимания на все эти данные, – сказал Шпинев. – Кому это нужно, не понимаю. Зачем разжигать нестабильность? У человека долгий контракт, все у него хорошо. В чем проблема? Непонятно, кто это пишет и зачем. (Арман Мкртчян)