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Агент Дюпина: «Сейчас продление контракта с «Рубином» трудно обсуждать»

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Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, прокомментировал возможное продление контракта его клиента с казанским клубом.

Действующее соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Продление контракта Дюпина с «Рубином» трудно сейчас обсуждать. Не хотелось бы ничего говорить впустую. А если говорить про желание Юрия продлить контракт, то все зависит от условий, как и у всех футболистов. Все упирается в них. Если они будут соответствовать запросам Юрия и он сам будет нужен «Рубину», то, думаю, он будет не против продлить соглашение», — приводит слова агента Sport24.

Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. Всего за команду из Татарстана он провел 140 матчей, пропустил 162 гола и 51 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 600 тысяч евро.

Источник: Sport24
Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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5
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