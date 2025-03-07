Агент Дркушича рассказал об адаптации футболиста в Санкт-Петербурге
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал об адаптации футболиста в Санкт-Петербурге после возвращения из аренды в «Црвене Звезде».
«Ваня очень доволен условиями, отношением в «Зените». Он уже нашел квартиру в Санкт-Петербурге, которая ему понравилась, полностью обустроился. Свою спутницу он еще не перевозил в Питер, она беременна, и, как только родит в Словении, приедет к нему с ребенком», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».
Дркушич дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 4 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
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|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
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|12
|
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|3
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|
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|6
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|
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|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
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|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
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|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
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|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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