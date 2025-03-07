Агент Дркушича рассказал об адаптации футболиста в Санкт-Петербурге

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, рассказал об адаптации футболиста в Санкт-Петербурге после возвращения из аренды в «Црвене Звезде».

«Ваня очень доволен условиями, отношением в «Зените». Он уже нашел квартиру в Санкт-Петербурге, которая ему понравилась, полностью обустроился. Свою спутницу он еще не перевозил в Питер, она беременна, и, как только родит в Словении, приедет к нему с ребенком», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Дркушич дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 4 миллиона евро.