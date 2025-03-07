«Локомотив» — «Ахмат»: Самородов сравнял счет

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов сравнял счет в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1.

Самородов отличился на 40-й минуте. Для 22-летнего форварда это третий гол в этом сезоне РПЛ.