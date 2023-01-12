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Сегодня, 17:15

Селюк подтвердил, что «Ахмат» отказался продавать Конате в «Аль-Ахли»

Руслан Минаев
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Агент Дмитрий Селюк подтвердил, что «Ахмат» отказался продавать нападающего Мохамеда Конате в египетский «Аль-Ахли».

«Да, это правда, что «Ахмат» отказался продавать Конате в египетский клуб, сам игрок тоже отказался. «Аль-Ахли» хотел полноценный трансфер, было очень выгодное предложение, более того, они будут играть в феврале играть клубный чемпионат мира с «Реал Мадридом», но у нас другие планы — пойти в Европу. Он пришел из Африки не для того, чтобы вернуться в Африку, ему еще рановато. Конечно, у него есть еще предложения, но он сезон отыграет в «Ахмате», дальше видно будет», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Ранее агент 25-летнего нападающего Дмитрий Селюк заявлял, что предложения по игроку есть из разных стран, но этот сезон он закончит в «Ахмате».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-selyuk-pravda-chto-akhmat-otkazalsya-prodavat-konate-v-al-akhli-219294/
Мохамед Конате
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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