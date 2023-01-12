«Торпедо» объявило состав команды на второй зимний сбор

13 января «Торпедо» отправится в турецкий Белек, где продолжит готовиться к возобновлению сезона.

На официальном сайте клуба появился список игроков, которые полетят в Турцию.

Первый учебно-тренировочный сбор проходил с 6 по 11 января в городе Тамбов.

После первой части сезона РПЛ московский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах только 6 очков.