Агент Дивеева сообщил, что футболист зимой приступит к занятиям в общей группе

Агент Олег Еремин рассказал о состоянии защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего травму голеностопа 15 июля 2023 года в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0; пенальти — 4:5).

«Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. Через три недели после операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятиям в общей группе», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

24-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев.