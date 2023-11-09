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9 ноября, 16:22

Агент Дивеева сообщил, что футболист зимой приступит к занятиям в общей группе

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Агент Олег Еремин рассказал о состоянии защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего травму голеностопа 15 июля 2023 года в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0; пенальти — 4:5).

«Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. Через три недели после операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятиям в общей группе», — цитирует Еремина Metaratings.ru.

24-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
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 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
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8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
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 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
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 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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