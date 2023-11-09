Агент Дивеева сообщил, что футболист зимой приступит к занятиям в общей группе
Агент Олег Еремин рассказал о состоянии защитника ЦСКА Игоря Дивеева, получившего травму голеностопа 15 июля 2023 года в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0; пенальти — 4:5).
«Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану. Через три недели после операции он начал тренироваться самостоятельно, зимой уже приступит к занятиям в общей группе», — цитирует Еремина Metaratings.ru.
24-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, на его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|3
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|14
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Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
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|
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|Г
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Зенит
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|
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Джон Кордоба
Краснодар
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Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
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Квинси Промес
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Крылья Советов
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|
|
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Пари Нижний Новгород
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