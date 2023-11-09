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Сегодня, 16:20

Агент Селюк: «Если Черевченко придет в «Спартак», он первым делом возьмет туда Гогуа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Истиклола» Седрика Гогуа, хочет, чтобы его клиент вернулся в РПЛ.

«Я хочу, чтобы Седрик вернулся в чемпионат России. Чтобы он доказал всем балаболам, которые поливали его грязью, что он отличный защитник. Игорь Черевченко (главный тренер «Истиклола») дает о нем только положительные отзывы, потому что это хороший специалист, который видит профессиональные качества в игроке. Уверен, что даже если Черевченко сейчас придет в «Спартак», он первым делом возьмет туда Гогуа», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

29-летний ивуариец выступал в России за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор». В феврале Гогуа проходил просмотр в расположении «Химок» на сборах в Турции. После этого он подписал контракт с «Истиклолом».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Черевченко
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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