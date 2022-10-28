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Бояринцев — о Дзюбе: «Наступает закат карьеры. В Турции у него не заладилось»

Экс-игрок «Спартака» рассказал об игре Дзюбы в этом сезоне
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Наступает закат карьеры. В Турции у него не заладилось. С другой стороны, может, он еще до 40 будет играть. Да, на прежний уровень будет сложно выйти. Но я знаю Артема с тех времен, когда ему было 17 лет. И могу сказать точно: в плане режима Дзюба всегда был профессионалом. Он может продлить карьеру. Теперь вопрос, захочет ли он этого и будет ли на него спрос?» — сказал Бояринцев «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Артем Дзюба
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Спартак

 6
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Зенит

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И К Ж
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