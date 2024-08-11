Агент Дивеева: «Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал результативность своего клиента в текущем сезоне.

«Идеальный ли тренер Николич для Игоря? Трудно сказать, пока что получается так, что Николич раскрыл у Игоря бомбардирский потенциал, использует его в атаках. Игорь, естественно, отвечает ему своей результативностью. Есть ли у Игоря в контракте премиальные за забитые мячи? Нет», — цитирует Еремина «РБ Спорт».

24-летний защитник забил 4 гола в 4 стартовых турах РПЛ. Дивеев повторил рекорд Сергея Игнашевича за ЦСКА по голам за сезон без учета пенальти в XXI веке