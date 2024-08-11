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Сегодня, 13:10

Силкин заявил, что зарубежных тренеров РПЛ нужно заставлять учить русский язык

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что тренеры-иностранцы в РПЛ должны учить русский язык.

«Считаю, что во главу угла надо ставить изучение языка. Они же приехали в Россию денег заработать, значит, должны что-то делать и помимо футбола. Надо заставлять учить русский. В Европе же они учат языки стран, в которые приезжают. Пускай уважают нашу страну! Им деньги налогоплательщики отдают. Надо что-то знать и о стране. Не знаю насчет истории России, но хотя бы историю клубов, в которых они работают», — цитирует Силкина Legalbet.

На данный момент в РПЛ работают 6 иностранных тренеров: чех Марцел Личка («Динамо»), сербы Марко Николич (ЦСКА), Деян Станкович («Спартак») и Саша Илич («Пари НН»), а также испанцы Давид Деограсия («Оренбург») и Франк Артига («Химки»).

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 1 : 0
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Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
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Оренбург – Акрон
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Краснодар – ЦСКА
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