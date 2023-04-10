Агент Дивеева — о переговорах с ЦСКА: «Дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий»

Олег Еремин, агент защитника сборной России Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с ЦСКА по продлению контракта.

«Работа ведется, переговоры идут. В нюансы и детали посвящать не могу. Стороны стараются договориться, все в процессе. Часто, знаете, случаются всякие инсинуации ненужные по поводу финансов. Надо понимать, что дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий, который сопровождает тот или иной договор, поэтому хочется попросить вас, журналистов и репортеров, не заострять внимание именно на деньгах. Там хватает моментов, связанных с другими вещами, и это все является условиями будущего договора, условиями отношений на ближайшие несколько лет, поэтому мы к этому относимся тонко и стараемся, чтобы эти условия были комфортными для обеих сторон», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне РПЛ 23-летний защитник провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.