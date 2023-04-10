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Сегодня, 15:05

Агент Дивеева — о переговорах с ЦСКА: «Дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий»

Алина Савинова
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Олег Еремин, агент защитника сборной России Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с ЦСКА по продлению контракта.

«Работа ведется, переговоры идут. В нюансы и детали посвящать не могу. Стороны стараются договориться, все в процессе. Часто, знаете, случаются всякие инсинуации ненужные по поводу финансов. Надо понимать, что дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий, который сопровождает тот или иной договор, поэтому хочется попросить вас, журналистов и репортеров, не заострять внимание именно на деньгах. Там хватает моментов, связанных с другими вещами, и это все является условиями будущего договора, условиями отношений на ближайшие несколько лет, поэтому мы к этому относимся тонко и стараемся, чтобы эти условия были комфортными для обеих сторон», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне РПЛ 23-летний защитник провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-v-peregovorakh-s-cska-delo-ne-tolko-v-finansakh-tut-ogromnyi-kompleks-uslovii-242167/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
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