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Сегодня, 15:15

Лепехин заявил, что российский футбол стал напоминать балет

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что из российского футбола уходит борьба.

«Я заметил, что мы как-то отошли от персональной опеки в защите. И перестали учить людей играть «по игроку». Никто не говорит, что надо отказываться от прогрессивных схем и тактик, футбол идет вперед. Но футболист оборонительного плана должен уметь играть с игроком, навязывать ему борьбу и, самое главное, выигрывать ее. У нас это отсутствует. Защитники больше «заточены» на начало атаки, чем на разрушение. Меня поражает, что всех это устраивает, радует. Раньше футболистам говорили: «Футбол — это не балет». Сейчас я вижу, что футбол хотят подвести к балету. Чтобы было меньше контактов, чтобы никто никого не трогал, зато все перемещались. Старый добрый футбол, в котором можно было вести мужскую борьбу, мы теряем», — приводит «РБ Спорт» слова экс-футболист.

Лепехин отметил, что в низших лигах жесткий футбол еще сохранился. Однако в школах, по его мнению, людей не готовят к тому, чтобы они вступали в борьбу, умели разрушать атаки соперников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nash-futbol-e-to-balet-zashhitniki-luchshe-nachinayut-ataki-chem-razrushayut/
Константин Лепехин
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
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П
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