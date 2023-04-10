Лепехин заявил, что российский футбол стал напоминать балет
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что из российского футбола уходит борьба.
«Я заметил, что мы как-то отошли от персональной опеки в защите. И перестали учить людей играть «по игроку». Никто не говорит, что надо отказываться от прогрессивных схем и тактик, футбол идет вперед. Но футболист оборонительного плана должен уметь играть с игроком, навязывать ему борьбу и, самое главное, выигрывать ее. У нас это отсутствует. Защитники больше «заточены» на начало атаки, чем на разрушение. Меня поражает, что всех это устраивает, радует. Раньше футболистам говорили: «Футбол — это не балет». Сейчас я вижу, что футбол хотят подвести к балету. Чтобы было меньше контактов, чтобы никто никого не трогал, зато все перемещались. Старый добрый футбол, в котором можно было вести мужскую борьбу, мы теряем», — приводит «РБ Спорт» слова экс-футболист.
Лепехин отметил, что в низших лигах жесткий футбол еще сохранился. Однако в школах, по его мнению, людей не готовят к тому, чтобы они вступали в борьбу, умели разрушать атаки соперников.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4