Агент Чистякова: «Есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал «СЭ» о процессе восстановления футболиста после травмы.

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил три последних матча «Зенита».

«Я думаю, есть шанс увидеть Дмитрия в заявке на матч со «Спартаком». Морально он себя хорошо чувствует изначально. Его состояние с каждым днем все лучше и лучше. Здесь такой момент: главное — раньше времени не выйти. Поэтому лучше все долечить как следует», — сказал Талаев «СЭ».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени.