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Сегодня, 13:48

Чанов рассказал, почему мало голкиперов становятся главными тренерами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, почему мало голкиперов становятся главными тренерами в футболе.

«Даже не знаю, почему из вратарей получается так мало главных тренеров. Видимо, это какое-то мнение о вратарях, что у них узкая специализация. Хотя вратарь стоит сзади, подсказывает, профессия такая, что все игроки перед ним как пешки в шахматах. Может быть, вратари сами не хотят становиться главными тренерами. Больше идут по своей специализации, потому что мы больше знаем, как нужно играть вратарю. Может ли это быть из-за того, что вратари эгоистичны, их всегда называют отдельной кастой? Не задумывался об этом, но, может быть, это мнение имеет право на жизнь. Все-таки ворота одни, вратарь — один, в команде только три человека могут претендовать на роль первого. Вратари — одиночки. Вратари меньше подкованы тактически? Не думаю, потому что любая тактика начинается с обороны, всегда задействован вратарь», — приводит слова Чанова Legalbet.

Бывший вратарь Станислав Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. Последней командой Черчесова был «Ференцварош», 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. 19 июля 2023 года россиянин был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Источник: https://legalbet.ru/news/vratari-odinochki-chanov-rasskazal-pochemu-malo/
Вячеслав Чанов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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