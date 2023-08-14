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Сегодня, 14:01

Деменко не считает Кассьерру лидером «Зенита» после ухода Малкома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Факелом» (2:0).

«Разгрома я не ждал в этом матче. «Зенит» сейчас находится в непривычном для себя и для зрителей положении. Все-таки все привыкли видеть команду на первых местах. Что касается «Факела», то вряд ли они могли что-то преподнести. Разница в классе все же очевидна. Думаю, что связка Кассьерра — Сергеев будет основной у питерцев на этот сезон. Кассьерра вообще очень удачно начал сезон. Сергеев был игроком запаса, но сейчас Семак пробует его как игрока старта. Кассьерру я бы не стал прям называть лидером команды после ухода Малкома. Малком все-таки индивидуально сильнее. Кассьерра сейчас забивает нужные голы, а это очень важно именно для нападающего. А лидером может стать тот же Клаудиньо», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал 7 очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005277944_demenko_kasserru_ya_byi_ne_stal_pryam_nazyivat_liderom_zenita_posle_uhoda_malkoma
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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